L'allenatore del Manchester City, Josep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup contro l'Arsenal, che vale per la semifinale: "La partita in Champions League contro il Monaco è stata comunque importante per noi e per la nostra crescita. Vogliamo conquistare la finale di FA Cup, ci stiamo preparando al meglio per affrontare i Gunners. Tutti i trofei sono importanti per le grandi società. Detto ciò, la nostra visione per il futuro non cambierebbe qualora non arrivasse alcun titolo".