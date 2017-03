In vista del ritorno degli ottavi di finale tra Manchester City e Monaco, Guardiola sorride: Radamel Falcao salterà la partita di Champions di mercoledì 15 marzo. Falcao ha infatti riportato un infortunio contro il Bordeaux, con i tempi di recupero ancora da valutare, ma la sua assenza al Louis II è confermata. All’andata degli ottavi, il City si impose per 5-3 sui monegaschi, quest’ultimi andati in gol con la doppietta proprio di Falcao, e la rete di Mbappe. Senza la fondamentale presenza dell’attaccante colombiano, il Monaco ora si aggrappa a un miracolo per il passaggio del turno.