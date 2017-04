Il Manchester City ha deciso. Metterà sul mercato Joe Hart, attualmente portiere del Torino.



Sono tante le squadre interessate all'inglese, tra queste l'Everton, il West Ham e il Chelsea. Il City fa così il prezzo, valutando l'estremo portiere intorno ai 17 milioni di euro.



Si chiude così ogni possibilità per il Torino di tenere Hart anche per la prossima stagione, visto che il club granata non sarebbe disposto a spendere una simile cifra per aggiudicarselo.