Sono poche le squadre in grado di permettersi Alexis Sanchez. Non solo perché l'Arsenal chiede per il suo cartellino una cifra intorno ai 60 milioni di euro, ma soprattutto per lo stipendio che dovranno elargirgli.



In Inghilterra, Metro riporta il piano del Manchester City per superare la concorrenza, ed è molto semplice: ricoprirlo d'oro. Se il cileno non rinnoverà con i Gunners, gli sceicchi sarebbero pronti a offrirgli ben 353.000 euro a settimana, rendendolo così il giocatore più pagato della Premier, secondo solo a Paul Pogba (che guadagna 290.000 euro a settimana).



Si tratterebbe di un aumento considerevole per Sanchez, il quale al momento riceve 130.000 euro a settimana dall'Arsenal.