Il Manchester City non abbandona l'idea Alexis Sanchez, con Pep Guardiola che spinge costantemente per il cileno. A Manchester conoscono il prezzo fatto dall'Arsenal per la sua stella (una cifra vicina ai 60 milioni di euro) ma il tecnico spagnolo è un grande ammiratore di Sanchez e non se lo vuole lasciare sfuggire.



"Sanchez è un ottimo calciatore, davvero polivalente - aveva dichiarato Guardiola recentemente - può infatti ricoprire più ruoli ed entrambe le fasce. Gioca davvero bene e lo ritengo un top player".



Come riporta il Sun, il City potrebbe giocare sul fatto che il contratto che lo lega ai Gunners scade l'anno prossimo, al fine di abbassare il prezzo del cartellino, considerato troppo alto al momento attuale.