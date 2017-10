E' mancato il grande nome in attacco per il? A gennaio può arrivare l'occasione per completare un reparto già gremito (André Silva, Cutrone, Kalinic e l'adattato Suso): stando a nuovi rumors che arrivano dall'Inghilterra infatti i rossoneri sono pronti a tornare alla carica per. Il Kun non è un nome sconosciuto ai corridoi di Casa Milan , ma in estate non è stato possibile arrivare all'argentino: tra poco più di due mesi la situazione potrebbe però cambiare drasticamente.Nonostante sia tornato a giocare con regolarità facendo coppia fissa con Gabriel Jesus (prima della frattura alle costole rimediata in un incidente stradale) infatti, Guardiola non è convinto di voler puntare per il futuro sul 29enne di Buenos Aires e lavora per assicurarsi un nuovo leader offensivo: come riferisce il Daily Mail a gennaio ci sarà un nuovo assalto ad, in scadenza con l'Arsenal al termine della stagione e per il quale ilè pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Il suo arrivo, scrive il quotidiano britannico, libererebbe Aguero sul quale il club più attento è proprio il Milan: in, il Kun potrebbe a quel punto liberarsi a cifre più vantaggiose per i rossoneri, che dovrebbero tuttavia fare i conti anche con l'ingaggio monstre (oltre 10 milioni di euro a stagione con i bonus) della punta argentina. In Inghilterra però sono sicuri: il Milan torna con decisione su Aguero, può essere lui la sorpresa di gennaio.