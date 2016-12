#Milan: rinviata a domani la partenza per Doha. Ecco come cambia il programma dei rossoneri verso la #Supercoppa. Il punto da Malpensa pic.twitter.com/vmJ0r9Cey3 — calciomercato.com (@cmdotcom) 20 dicembre 2016

Secondo quanto raccolto da calciomercato.com,Gli unici dubbi sono legati all'utilizzo del velivolo proveniente da Londra (quello che avrebbe dovuto portare oggi il Milan nell'emirato) o di un altro aeroplano che decolli direttamente dall'Italia.nella vicenda Milan-Supercoppa. Dopo i disguidi che hanno impedito il decollo, come da programma, nella giornata di oggi,qualora dovessero esserci nuovi problemi in fase di partenza. In tal senso, arrivano le parole molto dure dell'ad Adriano Galliani, rilasciate all'Ansa: ", domani si allenerà con venti gradi in più di quelli che ci sono a Milanello, mentre noi arriveremo di notte e là potremo fare solo la rifinitura della vigilia".- Era prevista per oggi alle 15 la partenza delper Doha dal terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa,. Il volo della Titan Airlines è stato prima ritardato di un'ora e mezza mentre poi è stato cancellato.e non riceverà il via libera al volo prima di domani. Per questioni di sicurezza, quindi, il Milan partirà soltanto nella giornata di domani pomeriggio alle 15.