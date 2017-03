Il tecnico del Catania, Mario Petrone, si è dimesso dal suo incarico di guida della squadra siciliana. Determinante per questa decisione è stata la sconfitta, arrivata a sorpresa, in casa contro il Melfi, che ha fatto perdere contatto con le prime posizioni. L'allenamento odierno è stato diretto dall'allenatore della Beretti Giovanni Pulvirenti. L'ad Lo Monaco ha già rivelato, a itasportpress.it, il sostituto: "Petrone aveva raccolto poco nelle partita in cui è stato in panchina. Ha preferito dimettersi e adesso darò spazio a Pulvirenti che dal Lecce in poi si occuperà della prima squadra. Nessuna ipotesi ritorno di Rigoli".