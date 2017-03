Acquirente di lusso per il Como. La società di Lega Pro è all'asta, dopo il fallimento dichiarato a fine dicembre. Secondo quanto riporta La Provincia, questa mattina alla quarta battuta d’asta fallimentare è stata depositata una busta per conto di Akosua Puni (foto da ghanacelebrities.com), donna di origine ghanese ma cittadina inglese. La sorpresa sta nel fatto che si tratta della moglie di Michael Essien, ex centrocampista di Chelsea, Real Madrid e Milan, che proprio pochi giorni fa ha firmato con il Persib Bandung, club indonese di proprietà di Erick Thohir, attuale presidente dell'Inter. La donna era già stata in visita allo stadio Sinigaglia, al centro sportivo di Orsenigo e alla sede del club.