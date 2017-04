La doppia sfida col Barcellona è di quelle che fanno sognare tutti, i tifosi come i diretti protagonisti. Ma è pur sempre una doppia sfida, come tale va preparata e gestita. Così, prima di tutto, l'obiettivo della Juve secondo l'Allegri-pensiero dovrà essere quello di non subire gol oltre che di provare a vincere. Si deve ragionare sui 180 minuti e oltre, quindi. Non mancano quindi dubbi e soluzioni al tecnico bianconero per allestire la gabbia, specialmente sulle fasce, che possa stroncare le velleità bellicose del Barcellona tutto, con Messi e Neymar a rivestire il ruolo di spauracchi numero uno. Due sostanzialmente le clamorose mosse che potrebbero spiazzare tutti rispetto a quanto visto in questi tre mesi strepitosi: via libera al 4-2-3-1, cambiano gli interpreti. Per motivi diversi ecco che, secondo quanto trapela da Vinovo in attesa della rifinitura di oggi e della riunione tecnica di domani,