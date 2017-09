La notizia era nell'aria, adesso è arrivata la conferma da parte di ESPN: dopo la sconfitta del Bayern Monaco di ieri sera contro il PSG e l'inizio di campionato non convincente, Carlo Ancelotti non è più l' allenatore dei bavaresi. Il tecnico ex Juve e Milan ha infatti deciso di rassegnare le proprie dimissioni dal club tedesco.



UFFICIALITA' NEL POMERIGGIO, C'E' SAGNOL - Secondo infatti quanto viene riferito da ESPN, che cita fonti interne al club bavarese, Ancelotti ha consegnato al Bayern Monaco le proprie dimissioni e dunque ha definitivamente lasciato la panchina tedesca da qualche minuto, con l’ufficializzazione che dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Secondo inoltre quanto viene riportato dall’emittente televisiva, Willy Sagnol, vice di Ancelotti al Bayern Monaco, sarebbe già pronto a diventare il nuovo tecnico del club tedesco.



SENATORI NEMICI - La situazione è precipitata in fretta, non solamente per la sconfitta di ieri, ma per una situazione che sta attanagliando il Bayern da inizio stagione, con le sconfitte in tournée e la brutta partenza in Bundesliga e in Champions: Ancelotti si è poi messo contro i senatori, come testimoniano i giornali, che lo accusano di aver lasciato Boateng in tribuna, Hummels, Ribery e Robben in panchina. Molto critico il ceo Karl Heinz Rummenigge, durissimo anche l’ex numero uno del Bayern Oliver Kahn: "Non so se Ancelotti è abbastanza chiaro con i suoi giocatori. Io sicuramente non riconosco il piano di gioco. Sull'1-0 e sul 3-0 si vede chiaramente che non ci sono idee. Sono gol simili, che evidenziano i problemi della squadra. Non ci sono idee, non ci sono meccanismi, specie in fase difensiva".