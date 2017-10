Il Bayern Monaco ha scelto il successore dell'esonerato Carlo Ancelotti ed è un vero e proprio colpo di scena: non un nuovo ma un ritorno, in panchina viene richiamato Jupp Heynckes. Lo assicurano i tedeschi Bild e Kicker, spiegando che si tratta di una scelta fortemente sponsorizzata dal presidente Hoeness. Quarta avventura alla guida dei bavaresi per l'esperto tecnico (72 anni lo scorso maggio), che a Monaco ha lasciato ricordi speciali soprattutto nella sua ultima parentesi: Triplete nel 2012/13, con vittoria in finale di Champions League contro i rivali del Borussia Dortmund, prima di passare il testimone a Guardiola.



A GIUGNO SI CAMBIA - Non una soluzione definitiva però, Heynckes guiderà il Bayern solo fino a fine stagione: come rivela Bild infatti questa mossa spalanca la strada all'arrivo di Julian Nagelsmann, rivelazione con l'Hoffenheim.