Benevento scatenato sul mercato. La società del presidente Oreste Vigorito continua a muoversi alla ricerca di rinforzi per provare a salvarsi. Secondo Sky Sport, c’è in corso una trattativa che ha del clamoroso: ci sono contatti in stato avanzato con Bacary Sagna, storico terzino dell’Arsenal che l'anno scorso ha vestito la maglia del Manchester City. Svincolato dallo scorso luglio, Bacary Sagna sta valutando la proposta del Benevento e potrebbe accordarsi immediatamente con il club italiano. Il classe 1983, che ha collezionato 65 presenze con la nazionale francese, sarebbe un rinforzo molto importante per la rosa di Roberto De Zerbi. Esperienza al servizio della squadra: il Benevento pensa a Sagna e attende una risposta.