"Cristiano Ronaldo vuole abbandonare la Spagna". E' questo il titolo con cui oggi A Bola, noto giornale portoghese, apre la in prima pagina. Secondo il giornale lusitano, Ronaldo è rimasto indignato dalla denuncia di evasione fiscale di 14,7 milioni di euro che gli è caduta addosso in questi giorni.



La decisione di Ronaldo, sempre secondo A Bola, è irreversibile e l'attaccante lo avrebbe addirittura già comunicato anche al presidente Florentino Perez. Nei giorni scorsi il capitano della nazionale portoghese si era detto tranquillo circa la denuncia di frode fiscale. Anche il Real Madrid non ha fatto mancare il suo supporto al campione, scrivendo un comunicato nel quale si dichiara: "Assolutamente convinto dell'innocenza di Ronaldo".



Negli scorsi giorni, sempre A Bola aveva lanciato l'indiscrezione di una pazzesca offerta da 180 milioni arrivata alla Casa Blanca per Cristiano. Manchester United, PSG e Monaco sono le squadre che sarebbero disposte a tutto pur di strappare il portoghese al Real. Ronaldo lontano da Madrid, si prepara "La più grande bomba di mercato del mondo".