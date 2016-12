Ha del clamoroso la notizia che arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sarebbe in contatto con l’Arsenal per il post Wenger visto che il contratto del tecnico dei Gunners scade al termine della stagione.



ADDIO WENGER – L’Arsenal non sembra intenzionato a proporre a Wenger un rinnovo e Allegri è l’ultimo nome accostato alla panchina dei Gunners. Secondo quanto riporta il tabloid britannico, Allegri sarebbe addirittura la scelta numero uno della dirigenza inglese per rimpiazzare Wenger dopo i venti anni trascorsi dal francese al nord di Londra.



I MOTIVI DELL’ADDIO – Molteplici, secondo il Sun, i motivi della separazione tra Juventus e Allegri al termine dell’attuale stagione. Il primo sarebbe il rapporto burrascoso tra il tecnico toscano e la stampa italiana che lo accusa per la scarsa qualità del gioco espresso dalla Juve nonostante i bianconeri abbiano vinto cinque trofei in due anni e mezzo sotto la sua gestione. La presenza in rosa di Alexis Sanchez sarebbe un’altra importante discriminante per il passaggio di Allegri alla corte dell’Arsenal al termine della stagione.