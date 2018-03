Clamorosa indiscrezione lanciata da Diario Gol. Secondo il portale spagnolo il Real Madrid avrebbe accettato un'offerta di 130 milioni fatta recapitare da un club cinese per Gareth Bale. No secco del gallese, che ha fatto sapere che vuole giocare ancora ad alti livelli e lascerà Madrid solo per un top club europeo. Sulle sue tracce c'è da tempo il Manchester United di José Mourinho. Lo Special One sta monitorando la situazione del gallese, che potrebbe cambiare maglia in caso di arrivo a Madrid di Neymar e decidere di tornare in Inghilterra.