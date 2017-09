Secondo il quotidiano iberico Sport, Neymar, ormai simbolo designato del Psg, ha cominciato a dettare legge chiedendo al presidente del club la cessione di Cavani. Dopo lo scontro tra i due campioni sudamericani nella partita contro il Lione, l'attaccante brasiliano vorrebbe liberarsi di tutti quei giocatori che rischiano di rubargli la scena. Gennaio arriva presto e chissà che l'attaccante uruguaiano lasci Parigi già in questa finestra di mercato. La controindicazione è rappresentata dal fatto che Cavani in questa stagione ha già giocato in Champions League e, per questo motivo, difficilmente potrebbe essere acquistato da un top club che giochi nella massima competizione europea.