Sospensione finita, Paolo Di Canio torna in tv. Dopo la decisione dello scorso settembre, presa da Sky in seguito a un video in cui l'ex attaccante appariva con le braccia scoperte e un tatuaggio con la scritta "Dux" in mostra, l'emittente satellitare è tornata sui suoi passi. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, infatti, già da domani tornerà in onda alle 19, insieme a Gianluca Vialli, nel "Di Canio Premier Show".



L'INTERVISTA - Qualche giorno fa in un'intervista al Corriere della Sera l'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e West Ham, aveva precisato la sua posizione, affermando di essere cambiato, dicendosi pentito per i saluti romani alla curva laziale e auspicando di poter tornare presto a lavorare.