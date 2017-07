Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter sta pensando al clamoroso ritorno di Leonardo Bonucci; la dirigenza nerazzurra ha avuto un primo contatto con l'agente del giocatore per verificare la disponibilità del difensore della Nazionale a vestire nerazzurro. La pista al momento non è troppo calda, ma l'Inter si è messa in fila per il difensore della Juventus.