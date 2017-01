Circa una settimana fa è stato dato l'annuncio dagli spagnoli di Marca, dell'accordo tra la stella nascente del calcio svedese in forza all'AIK, Alexander Isak e il Real di Madrid. Con un trasferimento che sarebbe costato più di quando l'Ajax ha pagato quando ha acquisito Zlatan Ibrahimovic dal Malmoe FF nel 2001, ovvero circa 10 milioni di euro.



Gli svedesi dell'Aftonbladet hanno riportato per prima la notizia secondo la quale Isak snobberebbe, questo il verbo esatto, il Real Madrid che dava già il suo trasferimento per scontato. Invece secondo i media della Svezia, il club per il quale finrmerà Alexander sarà il Borussia Dortmund.



Secondo l'Expressen, il gioiello svedese era già stato in contatto con il club della Bundesliga ad inizio stagione, però cercando di raggiungere l'AIK o la società tedesca per ulteriore informazioni, le società non hanno commentato la notizia. Sarà il talentino che per movenze ricorda Ibrahimovic il sostituto di Aubameyang dato in uscita?