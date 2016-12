L'Inter studia il mercato e il viaggio in Cina per incontrare i vertici di Suning di Stefano Pioli e Piero Ausilio rappresenta un punto di partenza importante nella programmazione del club nerazzurro soprattutto in ottica mercato.



LEIVA A GENNAIO - A gennaio i limiti del fair play finanziario imporranno un mercato di contenimento, con tante cessioni (la prima sarà quella di Felipe Melo in Brasile), una rosa meno corposa e l'inserimento di un centrocampista centrale e, se ci sarà l'occasione, anche di un terzino. Lucas Leiva sarà il primo colpo in entrata dato che il Liverpool ha già dato il suo benestare per un'operazione in prestito.



MANOLAS IL SOGNO - Ma secondo quanto appreso dalla Gazzetta dello Sport, a giugno l'Inter imporrà un mercato faraonico che partirà dai colpi italiani Verratti e Bernardeschi, ma che, per la difesa, sta pensando ad un elemento di grande affidamento per il campionato italiano, il centrale greco della Roma, Kostas Manolas. 25 anni è già corteggiato da tantissimi club europei e con la Roma che ha bisogno di vendere per far cassa rappresenterebbe l'affare ideale. L'alternativa? Francesco Acerbi italiano del Sassuolo, ma anche quel Stefan de Vrij che non sta rinnovando con la Lazio. L'Inter secondo il quotidiano avrebbe promesso a Gagliardini oltre che a Bernardeschi di poter essere al centro del progetto.