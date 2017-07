Lariflette e prepara il grande colpo. Dopo aver visto in mattinata l'intermediario per Danilo del Real Madrid e l'agente di Serge Aurier - due nomi seguiti per il ruolo di terzino destro -, nel tardo pomeriggio, procuratore di Mattiae, soprattutto, intermediario per quanto riguarda l'affareDopo qualche giorno in cui la pista che porta all'esterno del Bayern Monaco sembrava essersi raffreddata - con anche l'inserimento dell'Inter -. Nel summit di oggi, tenutosi in un noto albergo del centro di Milano, la Juve ha rinnovato il suo interesse per Douglas Costa, che il Bayern valuta circa 50 milioni di euro, bonus compresi.In caso di chiusura positiva dell'affare, la società di corso Galileo Ferraris mollerebbe Danilo - che non convince del tutto - e Aurier, visto che ha a disposizione una sola casella per i calciatori extracomunitari dopo l'arrivo di Bentancur. In questo senso, il nome di. La Juve si muove, ragiona e cerca i rinforzi giusti. La caccia al grande colpo è entrata nel vivo.@marcodemi90