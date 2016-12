15, 9 e 6: non sono i numeri per tentare un clamoroso terno al lotto in vista del Natale, anche se siamo certi che non mancherà chi correrà a giocarli. Le tre cifre corrispondono invece all'età, espressa in anni, mesi e giorni, che aveva ieri Pietro Pellegri, entrato nella storia del calcio italiano per aver eguagliato il record di Amedeo Amadei di più giovane giocatore di Serie A di sempre.



In realtà, spulciando tra gli archivi del massimo campionato nazionale, salta fuori un nome che gli statistici hanno dimenticato da quasi trent'anni e al quale spetta questo primato di precocità: Paolo Pupita. Chi è costui? Semplicemente il vero detentore del record di più giovane debuttante della storia del campionato italiano.



Era il 28 gennaio 1989 e all'85 minuto del derby tra Bologna e Cesena, il giovane allenatore dei bianconeri romagnoli, Marcello Lippi, chiese ad uno sbarbato centrocampista seduto affianco a lui in panchina di entrare in campo al posto di Agatino Cuttone. Quella per Pupita, che all'epoca aveva un età di 15 anni, 4 mesi e 12 giorni, fu anche l'unica presenza nella massima serie. Ma tanto bastò per farlo entrare negli annali, anche se evidentemente non tutti oggi se lo ricordano.



Il resto della carriera il mediano di Urbania lo spese nelle categorie inferiori, collezionando una comparsa in Serie B, sempre con il Cesena, prima di iniziare un lungo peregrinaggio tra le categorie inferiori, diventando per anni un idolo dei tifosi del Mantova, dove ha passato la maggior parte dei suoi anni calcistici.



Nel frattempo Pupita si è anche laureato in Farmacia, divenendo, proprio grazie al titolo di studio, anche un pilastro della nazionale azzurra. Quella dei farmacisti.