Clamorosa disavventura per il responsabile della comunicazione dele per. Nella mattinata di oggi all'interno del centro sportivo di Cobham dove si allena il Chelsea, una grande lastra di vetro è piovuta dal cielo centrando in pieno la macchina del tecnico italiano.Secondo la ricostruzione del The Sun (foto sito web), per colpa del forte vento che soffiava in Inghilterradei membri dello staff del Chelseafrantumandosi in mille pezzi e distruggendola.Il responsabile della comunicazione dei Blues stava andando a prendere la sua auto (parcheggiata accanto a quella di Conte, proprio nell'istante in cui si è verificato l'incidente.quando la lastra di veto si è schiantata sulla macchina dell'allenatore lasciandolo, fortunatamente, completamente illeso.