Da bandiera del Real Madrid a dipendente del Barcellona? "Mai dire mai". Questa la clamorosa risposta di Raul a Sport, che crea scompiglio tra i tifosi madridisti: "Mi piace fare le cose passo per passo. Il mio primo pensiero è tornare a casa mia, al Real Madrid, quando sarà opportuno. Però questo è calcio e non si può dire che non farei mai questa cosa o quell'altra. Le polemiche? Sono stato 17 anni nel Real Madrid e nessuno può mettere in dubbio il mio madridismo. La mia coscienza è tranquilla. Ma una cosa ben distinta è quando si parla di calcio e si analizza, per esempio, quello che ha fatto il Barcellona in questi anni, è giusto riconoscere che ha fatto bene".