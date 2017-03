Era balzata all'occhio di tutti l'esclusione di Alexis Sanchez dalla squadra titolare dell'Arsenal in quello che, di fatto, era il match dell'anno per i Gunners, ovvero lo scontro diretto contro il Liverpool. Sabato pomeriggio Wenger aveva deciso di lasciare in panchina il cileno salvo poi farlo entrare al termine del primo tempo con i Gunners sotto per 2-0. L'ingresso del cileno ha permesso all'Arsenal di accorciare le distanze ma non di completare la rimonta visto che il match di Anfield si è concluso con il risultato di 3-1 in favore del Liverpool che ha scavalcato l'Arsenal in quarta posizione. Il giorno successivo al match contro i Reds, però, emergono particolari clamorosi a proposito dell'esclusione del cileno.