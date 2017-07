Il Torino sta preparando un grande ritorno e a sorpresa il nome giusto per rinforzare l'attacco di Sinisa Mihajlovic potrebbe essere un grande ex attaccante granata. Si tratta di Alessio Cerci, finito prima fuori rosa e poi svincolato dall'Atletico Madrid e ora alla ricerca di un ritorno in Italia.



CONTATTI AVVIATI - Secondo quanto riportato da La Stampa oltre al Verona ora il club più avanti nelle trattative con Cerci è proprio il Torino, che ormai 3 anni fa lo lasciò partire in direzione Spagna. Accordo vicino con stipendio ridotto rispetto a quanto percepiva all'Atletico e il veto finale all'operazione che può essere posto da Sinisa Mihajlovic. Sarà infatti il tecnico granata ad avallare la scelta finale, con Cerci che è pronto a tornare in Serie A, da figliol prodigo.