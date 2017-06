Marco Verratti ha chiesto la cessione al Parsi-Saint Germain: una notizia che potrebbe cambiare le sorti del mercato. Il centrocampista italiano, che ieri ha incontrato il nuovo ds del club parigino Henrique, ha comunicato la sua volontà al club di cambiare aria e provare una nuova esperienza. Sulle sue tracce ci sono diversi club, su tutti il Barcellona che è pronto a fare un'offerta al Psg.



BARCELLONA IN POLE - L'Equipe riporta che, nonostante l'ex Pescara abbia chiesto ufficialmente di partire, il club non ha alcuna intenzione di scendere sotto la sua valutazione di 80 milioni di euro. Il Barcellona, comunque, è già pronto a farsi avanti per provare a strappare il classe '92 al club di Al-Khelaifi; Verratti vuole lottare per vincere la Champions League, ed un passaggio al club catalano potrebbe permettergli di fare il salto di qualità definitivo per consacrarsi anche a livello globale; ecco perché la destinazione spagnola, al momento, è la preferita dal 10 della Nazionale.



INTER E JUVE ALLA FINESTRA - Anche in Italia non mancano estimatori del folletto abruzzese che piace, e tanto, sia all'Inter che alla Juventus; al momento, però, le piste italiane restano più fredde rispetto a quella che porta a Barcellona. Verratti, comunque, non ha mai nascosto la sua voglia di Italia e Inter e Juve potrebbero provare a spingere sulla voglia di casa del classe '92 per mettere a segno quel colpo di spessore internazionale che tutti i tifosi sognano da tempo...