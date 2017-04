Per la prima volta dal 1991 una squadra non europea conquista il riconoscimento di miglior squadra del mondo secondo la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS). Per il 2016 la vittoria è andata al Club Atlético Nacional de Medellín, squadra colombiana che ha vinto la Coppa Libertadores, oltre a titolo, coppa e supercoppa nazionale, arrivando terzo nel Mondiale per Club e lasciando la vittoria nella Copa Sudamericana alla Chapecoense dopo la tragedia aerea che ha colpito i brasiliani. La prima squadra italiana non può che essere la Juventus, ma soltanto al decimo posto con 234 punti contro i 383 dei primi classificati. Qui la graduatoria:



1) Atlético Nacional, Colombia 383

2) Real Madrid, Spagna 310

3) Barcellona, Spagna 280

4) PSG, Francia 262

5) Shakhtar Donetsk, Ucrania 260,5

6) Bayern Monaco, Germania 254

7) Borussia Dortmund, Germania 250

8) Siviglia, Spagna 248

9) Atletico Madrid, Spagna 239

10) Juventus, Italia 234