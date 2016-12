Diego Simeone (Atletico Madrid) 113 punti Zinedine Zidane (Real Madrid) 108 punti; Claudio Ranieri (Leicester) 86 punti; Josep Guardiola (Bayern Monaco/Manchester City) 62 punti; Unai Emery (Siviglia/PSG) 38 punti; Luis Enrique (Barcellona) 24 punti; Jürgen Klopp (Liverpool) 16 punti; Mauricio Pochettino (Tottenham) 15 punti; Massimiliano Allegri (Juventus) 6 punti; Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) 5 punti; Arsène Wenger (Arsenal) 4 punti; Leonardo Jardim (Monaco) 3 punti; Laurent Blanc (PSG) 3 punti.

L'istitutoha stilato la classifica dei migliori allenatori di club nell'anno solare 2016. A trionfare è stato, tecnico dell', capace di portare la sua squadra in finale di Champions League per la seconda volta in tre anni. Il Cholo è riuscito a battere la concorrenza diche si è dovuto accontentare, a sorpresa, del secondo posto., invece, si è piazzato al terzo posto, alle spalle degli allenatori delle squadre di Madrid. L'italiano è stato protagonista di una stagione incredibile con il, condotto alla vittoria della Premier League per la prima volta nella sua storia, ma si è dovuto accontentare del terzino gradino del podio in virtù di un inizio di stagione difficoltoso in Premier League.L'unico rappresentante del nostro campionato presente in classifica è, che si è dovuto accontentare del nono posto nonostante i trionfi in campionato e Coppa Italia con la suaQuesta la classifica completa: