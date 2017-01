Pep Guardiola ed il suo Manchester City si sono piegati all'Everton di Koeman, che ha passeggiato sui citizens. Lukaku e compagni hanno distrutto gli avversari con un rotondo 4-0 che ha evidenziato tutti i limiti del Manchester City. In Inghilterra iniziano ad avere sempre più dubbi su Guardiola, anche per via della scelta di mandare in prestito Hart per prendere Claudio Bravo, ritenuto più abile con i piedi, che sta deludendo nel suo primo anno in Premier. Il Sun ha rilanciato una statistica che mostra tutte le difficoltà del portiere cileno, che ha visto entrare in rete 14 degli ultimi 22 tiri subiti.