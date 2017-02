Si avvicina sempre più il momento per la svolta per il Milan: questo weekend infatti si concretizzerà il closing e il passaggio di proprietà da Fininvest a Sino-Europe Sports. Fervono i preparativi per gli ultimi dettagli per la firma definitiva dei contratti e la riorganizzazione societaria.



PROGRAMMA - Il primo passo sarà l'arrivo della quota mancante per rilevare la totalità delle azioni, denaro che dovrebbe essere a disposizione di Fininvest entro la mattinata di venerdì e successivamente alla conferma di questa transazione si procederà all'elezione del nuovo Cda. Nove membri, 3 italiani di cui uno sarà l'ad Marco Fassone. Yonghong Li sarà il nuovo presidente, o vice presidente esecutivo qualora Silvio Berlusconi accettasse la carica di presidente onorario, Han Li sarà il frontman degli investitori asiatici e farà da collante tra la Cina e il gruppo di lavoro a Milano. Proprio Han Li, come riferisce Premium Sport, sarà protagonista nella giornata di sabato: insieme a Fassone infatti parlerà nella conferenza stampa fissata a Casa Milan tra le 11.30 e le 12, introdotta da un discorso di Yonghong Li.