In casa Milan tiene sempre banco il capitolo closing. Che con il passare delle settimane diventa sempre più misterioso. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera i prossimi 45 giorni saranno decisivi per le sorti della società, perchè vero che la chiusura della trattativa di vendita è prevista per il 3 marzo, ma è altrettanto vero che si potrebbe fare prima. Se le autorizzazioni per esportare capitali all'estero non dovessero essere ancora arrivate a metà febbraio (e le probabilità non sono superiori al 50%) il consorzio Sino Europe sceglierà percorsi diversi: esiste un piano B (il prestito da banche europee), esiste anche un piano C, un'operazione complessa ancora da svelare. Entrambe le strade alternative saranno pronte a fine mese e prevedono che alla fine sarà Rossoneri Lux, con sede in Lussemburgo, ad acquistare il Milan.



E' ORA DI DECIDERE - I cinesi hanno fretta: oltre a pagare l'attuale gestione senza poter decidere (8-9 milioni al mese), ci sonio una serie di urgenze che Marco Fassone dovrà affrontare, dal rinnovo di Gigio Donnarumma alle decisioni sugli sponsor. Repubblica oggi in edicola racconta,invece, un altro scenario. Si fa strada l'ipotesi che l'eventuale passaggio a SES possa rappresentare una tappa intermedia prima di una nuova cessione, come con Thohir all'Inter.