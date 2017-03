Il noto quotidiano inglese Financial Times ha realizzato una piccola inchiesta sul mercato degli investimenti in Cina che potrebbe dare una spiegazione anche agli enormi problemi che Sino Europe Sport sta trovando nel raccogliere i fondi necessari al closing del Milan.



Secondo il quotidiano, infatti, il governo cinese per più di dieci anni ha spinto le aziende ad acquistare all'estero diversi marchi, tra cui anche quelli dei club di calcio.



Ora però la riserva di capitali stranieri della Cina è scesa sotto i 3 trilioni di dollari per la prima volta negli ultimi sei anni. L'effetto immediato imposto dal governo cinese è stato l'imposizione di un limite al deflusso di tali capitali all'estero. Molte delle transazioni sono state ritardate o anche fermate, anche quelle già programmate da tempo.