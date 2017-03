Non arriverà oggi la tanto attesa terza caparra da 100 milioni di euro che porterebbe all'ennesima proroga negli accordi fra Sino-Europe Sports e Fininvest e che porterà alla conclusione della trattativa per l'acquisizione del Milan.



DEADLINE SPOSTATA A LUNEDI' - Le parti si erano date la giornata di oggi come deadline per il pagamento della cifra che fungerà da garanzia sul nuovo contratto che sarà sottoscritto fra e parti. La trattativa portata avanti negli ultimi giorni, tuttavia, ha evidenziato problemi di natura burocratica per il deposito dei nuovi fondi. Fininvest ha quindi concesso una proroga a tempo, fino a lunedì o al massimo martedì per poter consentire a SES il versamento della cifra che, comunque è già stata garantita.



SE ARRIVANO I SOLDI, CLOSING IL 16 APRILE - Come riportato dal Corriere della Sera, Fininvest e la banca Lazard che sta facendo da consulente nell'operazione sono stati rassicurati dalla documentazione sulla solidità di Yonghong Li (che, a ora, è l’unico investitore). Nei limiti delle verifiche che è stato possibile portare a termine, la situazione patrimoniale di Li rende verosimile ritenere che abbia i 100 milioni per la proroga e anche i 320 che dovrebbe versare al momento del closing. Anche i soggetti bancari coinvolti (Unicredit) non hanno sollevato problemi per quanto riguarda le norme antiriciclaggio perché i bonifici sono tutti arrivati tramite banche riconosciute. Una certificazione che sta spingendo Fininvest verso la proroga dell'accordo con la data del nuovo closing che slitterebbe, quindi, al 14 di aprile. Aspettando la nuova caparra, che sancirà il nuovo accordo.