Ultime ore calde per una trattativa che, tra rilanci e slittamenti, va avanti da diversi mesi e ora entra nella sua fase finale. Il Milan è pronto a cambiare proprietario, dalla Fininvest della famiglia Berlusconi al gruppo guidato da Yonghong Li, anche grazie al contributo del fondo Elliott. Seguite LIVE su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti che porteranno fino al closing e all'assemblea dei soci di venerdì, in cui verrà ratificata la cessione del 99,93 per cento delle quote del club rossonero.



8.00 NESSUNA DICHIARAZIONE - Nessuna dichiarazione per Yonghong Li, arrivato a Milano in compagnia della moglie e dei suoi avvocati, come si vede nel video dell'inviato di Calciomercato.com, Daniele Longo.







7.20 ATTERRATO YONGHONG LI - Yonghong Li è in Italia. L'aereo che lo portava da Hong Kong all'aeroporto di Milano Malpensa è atterrato poco prima delle 7.20.