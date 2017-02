Secondo quanto riportato da il Sole 24 Ore, emergono nuovi dettagli sul futuro del closing del Milan. La data che vedrà Sino Europe Sport versare i restanti 320 milioni di euro resta fissata per i primi giorni di marzo, ma il piano A, ovvero il versamento diretto dell'intera cifra direttamente da SES è tramontato.



AVANTI CON IL PIANO B - Negli ultimi giorni, poco prima del capodanno cinese, Fininvest ha incontrato i vertici di SES per portare avanti la trattativa. Di fatto il governo cinese non darà le autorizzazioni necessarie per sbloccare i fondi cinesi anche perchè il piano di SES viene considerato più finanziario che non di sviluppo industriale. Per questo Sino Europe si sta adoperando per sbloccare altri fondi provenienti da confi off-shore ad Hong Kong e non dalle Isole Vergini, da dove è partito il bonifico dei secondi 100 milioni di euro di caparra.



SOLDI IN DUE TRANCHE - Il versamento della cifra, inoltre, non avverrà in un'unica tranche. La prima rata vedrà il pagamento di 250 milioni a cui si andranno ad aggiungere le spese ordinarie di gestione di questi mesi. I restati 70, invece, verranno versati poco prima del rifinanziamento del debito di 220 milioni di euro con Goldman Sachs.