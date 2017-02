Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono novità per quanto riguarda il closing in casa Milan. La data rimane invariata, ma cambia quella della successiva presentazione del nuovo CdA.



I FONDI - Sarà fatta una leggera modifica ai contratti da Sino Europe Sports, i soldi arriveranno da Hong Kong in Lussemburgo e verranno depositati nelle casse di Fininvest.



L'INCONTRO CON BERLUSCONI - Il 3 marzo è la data confermata con il presidente Berlusconi che sarà presente per il passaggio di proprietà e saranno presenti anche i due amministratori delegati Barbara Berlusconi e Adriano Galliani che presenteranno le dimissioni.



RINVIATA LA PRESENTAZIONE - Successivamente si terrà la seconda assemblea dei soci dove verrà nominato Marco Fassone come nuovo amministratore delegato e membro del nuovo Consiglio di Amministrazione. Questo slittamento ricadrà anche sulla conferenza stampa di presentazione che non si terrà poiù il 3 marzo, bensì nella mattinata del 4 marzo, quando in Cina sarà giorno inoltrato.