Da dove arrivano i fondi di Yonghong Li per acquistare il Milan? Ora Sino-Europe Sports fa chiarezza: stando a quanto rilevato questa mattina da Il Corriere della Sera infatti il gruppo cinese ha presentato a Fininvest una serie di documenti per la tracciabilità dei soldi, i 100milioni di euro della seconda caparra e i 100 di quella che dovrebbe portare a una nuova proroga di circa 30 giorni. La holding di Berlusconi e Unicredit stanno valutando e verificando questi documenti, se dovessero rispettare le norme antiriclaggio e garantire la solidità economica di Yonghong Li potrebbe arrivare oggi il via libera alla stesura di un nuovo contratto per sancire lo slittamento di un altro mese per il closing.