La storia infinita del Milan cinese.: in un comunicato ufficiale Fininvest ammette la possibilità di una partnership con un socio esterno per il Milan.: ad Arcore il presidente Silvio Berlusconi incontra il broker thailandese Bee Taechaubol.: Mister Bee rappresenta una cordata orientale che punta al 48% delle quote azionarie, closing fissato al 30 settembre.: Bee non rispetta gli impegni presi, Fininvest annuncia: "C'è l'interesse di altri e autorevoli investitori".: Fininvest firma l'accordo preliminare di vendita del 99,93% del Milan a Sino Europe Sports (fondo rappresentato da Li Yonghong e Han Li) che versa la prima caparra da 100 milioni di euro. Il club rossonero viene valutato 740 milioni, compresi i 220 milioni di debiti. Marco Fassone viene scelto come futuro amministratore delegato.: il closing, previsto per il 13 dicembre, viene rinviato al 3 marzo ufficialmente per la mancanza di autorizzazioni cinesi all'uscita di capitali verso l'estero.: Sino-Europe paga la seconda caparra da 100 milioni e Fininvest convoca l'assemblea dei soci per il 3 marzo.: Assemblea dei soci a Casa Milan. Adriano Galliani annuncia: "Il closing non sarà oggi, si valuta un accordo per la cessione in tempi brevi".