Nuovo appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto. Se nessuno ci riesce, vi daremo altri indizi nell'arco della serata. Siete pronti alla sfida? Via!



ECCO GLI INDIZI:

1) Ho segnato all'esordio in nazionale maggiore.

2) Da compagno ho giocato il maggior numero di partite con un capitano del Milan e da avversario ho giocato il maggior numero di partite contro un capitano dell'Inter.

3) Ho segnato l'ultimo gol in Serie A a una mia ex squadra e ho giocato l'ultima partita in Serie A contro un'altra mia ex squadra.



4) Ho vinto solo 2 titoli, entrambi nello stesso anno.

5) Il mio primo gol tra i professionisti l'ho segnato contro una squadra in cui c'era un calciatore che poi ha giocato nel PSG e nel Milan oltre che in due club dove ho militato anch'io, ma in tempi diversi e quindi non siamo mai stati compagni.

6) In quell'occasione mi ha fatto entrare dalla panchina un allenatore che da calciatore è stato campione del mondo a livello di club e di nazionale nello stesso anno solare.



CHI SONO?