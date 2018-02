Nuovo appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM Quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto. Se nessuno ci riesce, vi daremo altri indizi nell'arco della giornata. Allora siete pronti alla sfida? Via!



ECCO GLI INDIZI:



Ho giocato in 7 club di 3 Paesi.



Ho vinto 4 coppe e un campionato.



Ho giocato contro tutti i calciatori in foto nella GALLERY, che poi sono diventati allenatori.



Ho vestito la maglia della mia nazionale, ma non ho mai giocato in quella maggiore.



Nella foto sto entrando in scivolata su Renato Buso della Fiorentina, squadra in cui ho giocato anch'io.



Ho fatto pochi gol in carriera, ma ho segnato contro Milan e Napoli.



Sono stato allenato da Reja e Ranieri.



Ho perso una finale di Coppa Uefa dopo aver eliminato il Real Madrid.



Sono il suocero di un attaccante sudamericano che ha giocato nella squadra in cui ho esordito tra i professionisti.



Giocavo duro, a volte troppo: infatti ho collezionato tanti cartellini e giornate di squalifica.





Sono Pasquale Bruno!

Complimenti a JACK17, Juvexsempresarà! e javozzo: i primi a indovinare.