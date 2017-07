Nuovo appuntamento con il divertente gioco di Calciomercato.com: CM quiz. Ogni settimana mettiamo alla prova le vostre conoscenze calcistiche, chiedendovi di indovinare l'identità di un misterioso calciatore o ex calciatore. Come? Scrivendo la risposta nei commenti qui sotto. Se nessuno ci riesce, vi daremo altri indizi nell'arco della serata. Siete pronti alla sfida? Via!



ECCO I PRIMI TRE INDIZI:



1) Ho fatto gol a Buffon, Peruzzi, Tacconi e Toldo.



2) Ho giocato sia con che contro Protti ed entrambi i fratelli Lucarelli.



3) Ho avuto come allenatore anche un ct dell'Italia e un ct di un'altra nazionale.



4) Ho vinto una partita 7-1 e ne ho persa un'altra con lo stesso punteggio.



5) Ho giocato al Milan, ma non in gare ufficiali.



6) Ho esordito in serie A contro una squadra allenata da Lippi e ho segnato il mio primo gol contro una squadra allenata da un tecnico, che poi ho avuto nella mia ultima stagione da professionista.



CHI SONO?