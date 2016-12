L'anticipo prenatalizio della serie A è un succulento Atalanta-Empoli. Succulento perché i bergamaschi vengono da un buon pari nella San Siro rossonera e soprattutto perché i toscani, con il doppio colpo di coda del georgiano d'attacco, hanno staccato la compagnia della Buona Morte e vogliono dare un seguito. Con negli occhi la strepitosa partita, l'ultima in casa, perduta contro l'Udinese, non posso che puntare il dito su Gasperini. Che vuole tornare al successo e può serenamente farlo.



Il resto è Bundesliga. Nella storia di Borussia Dortmund-Augsburg ci sono cinque precedenti, quattro dei quali terminati con un bell'over 3.5. La strada è quella, con un gol a stretto giro di posta la combo 1/over 3.5 potrebbe essere servita bella calda.

Eintracht-Mainz ci dà una piccola mano, ma in serata di magro vale tutto. Nei dieci precedenti ci sono nove tra 1 e X e un solingo 2. La doppia 1X è piccolissima ma fa gioco anche quella.

Si chiude con Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg. Ultimi precedenti conditi con tre under 2.5 su quattro. Considerando che è una partita per tirarsi fuori da acque limacciose, ci sta che il tutto si ripeta. Av salut.



I CONSIGLI PER MARTEDI':

Atalanta-Empoli 1 (quota 1.63)

Borussia Dortmund-Augsburg 1/over 3.5 (2.60)

Eintracht-Mainz 1X (1.27)

Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg under 2.5 (1.95)



La quaterna vale 52 euro con 5 euro.



Twitter: @calcioepepe