Mi dispiace ma c'è poco da festeggiare per i nostri. Il Belgio spavaldo in Bosnia ha mandato l'Italia matematicamente allo spareggio di novembre ma in Albania c'è ancora da strappare una vittoria per andare tra le teste di serie evitando i pericoli maggiori. Comunque queste partite da una vita non sono pane per gli azzurri che danno il meglio quando davanti si trovano la montagna da scalare. Possibile che il gol sia l'opzione più percorribile.



La partita e il pronostico che invece mi sono saltati subito all'occhio? Finlandia-Turchia e la vittoria interna, nelle ultime ore tracollata come quota (era addirittura a 3.90!). I padroni di casa hanno messo sottosopra i croati pareggiando al 90' e facendo saltare il loro ct. Gli ospiti si sono letteralmente ribaltati da soli davanti all'Islanda, in quello che era un vero e proprio dentro o fuori. La Turchia eliminata con che cuore va a giocarsi questa sfida? Ditemelo voi.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Albania-Italia gol (quota 2.00)



Finlandia-Turchia 1 (3.40)



L'ambo vale 6.8 volte la posta



@calcioepepe