In Francia il PSG - che è tornato sulla bocca del mondo con il 3-0 della Juve al Barca - non può certo andare a regalare punti all'Angers, visto che c'è da coronare l'inseguimento al Monaco capoclassifica (che ha messo nel mirino anche la Champions!). E' un bel 2 fisso fisso fisso, che condiamo con la combo dell'over 2.5. I padroni di casa sono tranquilli, non possono andare nè di qua nè di là. Cercheranno uno scalpo nobile, quello non c'è dubbio, ma non tutti quelli che cercano poi trovano.



In Spagna qualcosa di molto simile, con il Las Palmas stratranquillo atteso al San Mames dall'Athletic Bilbao, in disperatissima lotta per i due posti di Europa League con Villarreal, Real Sociedad ed Eibar.



La vittoria interna, anche qui condita con la combo, è una strada da percorrere con i dubbi che ti procurano sempre le certezze.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Angers-PSG 2/over 2.5 (quota 1.80)

Athletic Bilbao-Las Palmas 1/over 2.5 (2.00)

L'ambo frutta 3.60 volte la posta.

Prima dei botti di Pasqua e dell'anti-Pasqua, questa sera c'è poco poco. Due partite che sinceramente è difficile vedere in altro modo, poi ognuno fa come vuole, questo è chiaro.