Bello questo mercoledì con in campo Premier League e Liga. Partitoni oni oni non ce ne sono ma qualche bella sfida sì. E poi sono di nuovo in pista "i duellanti" Barcellona e Real Madrid dopo l'epica notte del Santiago Bernabeu, di cui si parlerà anche tra venti anni.



Comincio da Arsenal-Leicester e Crystal Palace-Tottenham, piatti saporiti. Che divido in over 2.5 e gol. La prima, visto l'Arsenal da FA Cup e il Leicester anti-Atletico Madrid mi affascina sotto il punto di vista del risultatone. La seconda invece parte dal fatto che i padroni di casa sono la squadra del giorno in Inghilterra dopo aver sbancato la Liverpool dei rossi; segnano da otto partite in fila, comprese anche Chelsea e Arsenal oltre al succitato Liverpool. Quindi vado sul gol.



Middlesbrough-Sunderland si faranno compagnia nella retrocessione: non voglio nemmeno calcolarla.

Liga da Barcellona-Osasuna a La Coruna-Real Madrid. La prima non può andare che sull'over 4.5, la seconda sull'over 3.5.



Valencia-Real Sociedad è la terza partita "carina" della serata. Ai primi manca un grande Parejo per squalifica ma la squadra di Simone Zaza ha ritrovato la quadratura e può arginare i baschi, che vengono da una stagione ottima. E lottano per la zona Europa League.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Arsenal-Leicester over 2.5 (quota 1.45)

Crystal Palace-Tottenham gol (1.72)

Barcellona-Osasuna over 4.5 (1.68)

La Coruna-Real Madrid over 3.5 (2.20)

Valencia-Real Sociedad X (3.55)



La cinquina vale 163 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe