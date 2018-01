Juventus-Torino in una sera. Per essere catapultati in semifinale di Coppa Italia. L'ultima Juve, l'ultimo Dybala e l'ultimo Gallo Belotti (sfortunatissimo) dicono che non può esserci nemmeno un minimo di partita. Sinisa sa dove è il cuore e lo farà battere forte a tutti i suoi che andranno in campo. Ma non credo proprio che possa bastare.



In Premier seratina-seratona boom. Con Arsenal-Chelsea. I primi sono i migliori o i peggiori del mondo a seconda di come gira. Non so perchè ma sono convinto che contro Conte girerà al massimo. E quando Lacazette e Sanchez vanno forte li scelgo duemilaottocento volte più di Morata. Che però è rientrato lucido come una zanna d'elefante sul comò.



Copa del Rey, in campo persino il Siviglia di Montella per le partite d'andata degli ottavi. Andata, ho detto. Under 2.5 di prammatica, quindi. Per arrivare a una bella cinquinozza che ci avvicina alla calza della Befana.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Juventus-Torino 1 (quota 1.42)



Arsenal-Chelsea 1X/gol (2.20)



Formentera-Alaves under 2.5 (1.55)



Cadice-Siviglia under 2.5 (1.90)



Las Palmas-Valencia under 2.5 (2.05)



La cinquina vale 18.8 volte la posta escluso bonus



Twitter: @calcioepepe