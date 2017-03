Oggi ci togliamo la soddisfazione con poco. Perchè l'unico modo di uscire dalle sfide odierne credo che sia questo. Si gioca la Champions League, vanno in campo Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e soprattutto Monaco-Manchester City, forse la partita - quella dell'andata - più surreale pazza e divertente mai vista da quando esiste la manifestazione. Ebbene, i due risultati furono 4-2 per gli spagnoli in Germania e 5-3 per gli inglesi.

Ora è chiaro che si riparte da zero e che, per esempio, i tedeschi hanno l'uno per cento di possibilità per passare dovendo vincere per 3-0 o altre imprese fantastiche. Ma siamo in presenza di due partite che se si aprono presto con un gol da una parte o dall'altra possono dare vita a un'altra girandola di sogni e colori. Ecco la scelta. Over 3.5 per tutte e due. La quota che ne uscirebbe è più che valida, ci si può provare così. Harry Potter, aiutaci tu.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Atletico Madrid-Bayer Leverkusen over 3.5 (quota 2.80)

Monaco-Manchester City over 3.5 (quota 2.02)



L'ambo porta a una riscossione di 28 euro con 5 euro.



