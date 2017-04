Si salta direttamente dalla Serie B di Pasquetta alla Champions League. Che propone la madre di tutte le partite/bis (l'indomani ci sarà la madre di tutte le partite/1 con Barca-Juve...) al Santiago Bernabeu, di scena Real Madrid e Bayern Monaco. All'andata era tutto liscio per i bavaresi che pure avevano dovuto rinunciare a Lewandowski. Tutto liscio fino al rigore (che non c'era, è vero) sparato da Vidal tra le braccia della nostra astronauta Samantha Cristoforetti. Da lì in poi tutto male: cartellino rosso per Javi Martinez, gol dell'1-1 e dell'1-2. E quindi l'obbligo di segnare almeno due gol in terra blanca. E' chiaro che soprattutto in partite così la presenza del polacco ha un peso eccezionale. Al momento dovrebbe esserci e quindi io vado di combo. Per me il Bayern è più forte e le proverà tutte, la X2/over 2.5 è giocabilissima a questa quota: 2.45.



L'altra partita, quella tra Leicester e Atletico Madrid, non la tocco nemmeno con le pinze da uranio. Preferisco gli spagnoli ma, spaventato dalla partita di andata, non riesco a trovare un senso a tutto ciò. Un po' come diceva Vasco Rossi.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



